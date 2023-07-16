Жибек Куламбаева впервые выиграла турнир серии ITF W 60 в Риме

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Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира серии ITF World Tennis Tour в Риме в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, Жибек Куламбаева с белоруской Юлией Готовко победила в финале первую сеянную пару соревнования колумбиек Юлиану Лисарасо и Марию Паулина Перес Гарсия — 6:4, 6:4.

Всего на счету у Жибек теперь 22 титула ITF в парном разряде. Ранее казахстанка побеждала на турнирах категории W15 и W25, а в серии W60 выиграла впервые в карьере. Благодаря успеху в Риме Куламбаева в обновленном мировом рейтинге WTA в парном разряде поднимется на рекордную для себя 174-ю позицию.