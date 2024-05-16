Жибек Куламбаева впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира серии ITF W75
Сегодня, 09:21
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Сегодня, 09:21Сегодня, 09:21
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Жибек Куламбаева добилась исторического для себя результата на турнире в Загребе (Хорватия), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.
Казахстанка во втором круге обыграла 259-ю ракетку мира, японку Химено Сакацуми со счетом 6:2, 6:4. Для выхода в полуфинал сегодня, 16 мая, Жибек надо будет побеждать хорватку Тену Лукас или сербку Лолу Радивоевич.
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