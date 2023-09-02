Жибек Куламбаева стала чемпионкой теннисного турнира в Праге
Сегодня, 22:14
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Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
105Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла в финальном матче парного разряда на грунтовом турнире ITF в чешской Праге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка провела встречу с итальянской парой Ангелика Морателли — Камилла Розателло и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4. В итоге казахстанско-польский дуэт стал чемпионом турнира.
Отметим, что на также недавно прошедшем турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревнованиях в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.
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