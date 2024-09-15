Жибек Куламбаева проиграла в финале турнира ITF в Доминикане

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте с индианкой Сахаджей Ямалапалли неудачно выступила в финале турнира ITF в Пунта Кане, в Доминиканской Республике, в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Куламбаева и Ямалапалли встретились с канадками Арианой Арсено и Кайлой Кросс и проиграли им в трех сетах — 1:6, 7:5, 8:10. Матч продолжался 1 час и 45 минут. Стоит отметить, что Арсено и Кросс были посеяны на турнире под первым номером, а Куламбаева со своей напарницей — под вторым.

Добавим, что у Жибек Куламбаевой, которая на данный момент занимает 384-е место в рейтинге WTA, сегодня будет еще один шанс завоевать титул на турнире в Пунта Кане: в финале одиночного разряда казахстанская теннисистка встретится с американкой Кариной Миллер (860-е место).