Жезказганский городской суд рассмотрел резонансное уголовное дело, связанное с вымогательством, в отношении Д., обвиняемого по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, Д. тайно снял компрометирующее видео интимного характера с участием потерпевшей Р., без её ведома и согласия. Запись запечатлела моменты её личной жизни, которые в дальнейшем стали инструментом угроз и манипуляций.

8 декабря 2024 года Д. отправил видео потерпевшей в формате, который можно было просмотреть только один раз. Под угрозой распространения записи среди знакомых и коллег Р., он потребовал от неё 1 500 000 тенге, угрожая в противном случае выложить видео в социальные сети и отправить его её родственникам.

В ответ на угрозы Р. перевела 10 000 тенге через мобильное приложение Kaspi Bank, но 9 декабря обратилась в полицию. Уже через день, при попытке получить 80 000 тенге, Д. был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативного мероприятия.

На суде потерпевшая подтвердила, что достигла примирения с обвиняемым и что моральный и материальный ущерб был полностью возмещён. Она попросила суд прекратить уголовное дело, так как больше не имела претензий к подсудимому.

Учитывая, что преступление было совершено впервые и относится к категории средней тяжести, а также примирение сторон и возмещение ущерба, суд принял решение прекратить уголовное дело.

Однако постановление суда ещё не вступило в законную силу.

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