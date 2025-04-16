В Жезказгане инцидент на автомойке закончился разбирательством в суде, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, конфликт между двумя автовладельцами вылился в физическое столкновение и административное наказание.

По материалам дела, 21 марта 2025 года около 13:53 на автомойке, расположенной на Западной объездной дороге, гражданин "С" схватил за верхнюю одежду гражданку "Д", недовольный тем, что она якобы нарушила очередь.

На суде мужчина признал свою вину, извинился и объяснил, что не справился с эмоциями после, как он утверждает, словесного оскорбления со стороны женщины. Однако пострадавшая заявила, что оскорблений не было, и более того - во время повторного конфликта в кабинете администратора "С" снова применил силу, несмотря на наличие видеозаписи, фиксирующей происходящее.

Суд, рассмотрев дело и выслушав обе стороны, квалифицировал поведение мужчины как мелкое хулиганство (ч.1 ст.434 КоАП РК) и назначил ему штраф в размере 78 640 тенге.

Интересно, что, несмотря на признание вины и раскаяние, суд не ограничился предупреждением — вероятно, свою роль сыграло повторное применение физической силы.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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