В 2024 году Жезказган посетили более 30 тысяч туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление общественного развития области Улытау.

"В прошлом году в наш регион прибыло более 31 тысячи туристов, в том числе 1044 иностранца. Историко-культурный комплекс "Жошы Хан" посетили 11 215 человек, что на 1215 посетителей больше, чем в 2023 году", – указывается в сообщении.

На территории области расположено 360 памятников, в том числе 12 памятников республиканского значения.

В области увеличилось количество гостиниц, сейчас их насчитывается 28. В 2024 году они заработали 698 миллионов тенге, что на 26% больше, чем в 2023 году.

"В текущем году планируется ввести в эксплуатацию ещё три гостиницы на общую сумму 1,9 миллиарда тенге. Две из них в Жезказгане (1,5 миллиарда тенге) и одну гостиницу на 80 мест в Жанааркинском районе (400 миллионов тенге)", – сообщает управление.

В этом году в ремонтируемом аэропорту Жезказгана начаты работы по организации информационной площадки. Сейчас в аэропорту вывешены карты для туристов, скоро установят цифровой экран и мониторы.



