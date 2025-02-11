В области Жетысу по рекомендации Антикора снижены тарифы на услуги водоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

С 2023 года Антикором реализуется проект "Бизнеске жол", в рамках которого оказывается содействие предпринимателям по устранению административных барьеров, возникающих при взаимоотношениях с государственными органами.

С момента запуска проекта защищены права более 49 тысяч предпринимателей, решено порядка восьми ста (800) кейсов.

Так, по рекомендации Антикора защищены права жителей и 2,4 тысяч предпринимателей Талдыкоргана.

ГГКП на ПХВ "Жетысу водоканал", несмотря на рост объема предоставляемых услуг, не предпринимал действий для снижения тарифа на воду, как того требовало законодательство.

В рамках проекта "Бизнеске жол" удалось снизить необоснованный тариф на воду, что затронуло как физических лиц, так и субъектов предпринимательства (для субъектов бизнеса тариф снижен с 275,5 тенге до 251 тенге – за 1 м3, для физических лиц – с 70 тенге до 68 тенге за 1 м3).

Благодаря принятым мерам субъекты бизнеса смогли сэкономить порядка 23 млн тенге.

Кроме этого, по рекомендации Антикора Жетысу устранены административные барьеры, связанные с обязательным согласованием технических условий с не предусмотренными службами, что противоречило утвержденным типовым формам.

Также проведена проверка законности отказов в выдаче технических условий со стороны антимонопольного ведомства. В результате удалось пресечь незаконную практику отказов и наложить на ГГКП на ПХВ "Жетысу водоканал" штраф в размере 15,5 млн тенге.