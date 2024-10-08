Жестокое убийство подростка в Талгаре: арестовали семь человек

В Талгаре, в ночь с 3 на 4 октября 2024 года, в продуктовом магазине "Қамажай" произошел конфликт, переросший в массовую драку с применением огнестрельного и холодного оружия. В результате конфликта от полученных ранений скончался несовершеннолетний Полат Шерзат (16 лет), еще двое молодых людей госпитализированы.

По словам родитей, в избиении Шерзата участвовали 13 человек, все они, предположительно, являются участниками банды "хуторские бандиты". А конфликт разгорелся из-за того, что одному из нападавших отказали в продаже бутылки пива после 22.00. Магазин, в котором произошёл конфликт, принадлежит семье погибшего.

На сегодня известно, что было задержано 9 человек, двух девушек отпустили как свидетелей. Уголовное дело передано в г. Конаев, семеро человек водворены в ИВС.

Сегодня 8 октября семья обратилась за помощью к правозащитнику Айтбеку Амангельды.

"Мы предоставили семье трех адвокатов, которые согласились работать "пробоно". На данный момент ведется следствие, адвокаты совместно с органами проводят опрос потерпевших. По делу назначен ряд экспертиз. Во время конфликта пострадали также отец парня и дядя. Мы живем в правовом государстве, где закон должен быть превыше всего. Такой беспредел должен быть жестко пресечен, и наказание должны понести все виновные в смерти Шерзата. Я считаю, расследование этого случая должно быть публичным, чтобы те, кто считает, что жизнь человека равна стоимости бутылки пива, знали, что их ждет! Шокирует жестокость, с которой Шерзата забили до смерти, на глазах всей его семьи, взрослые мужчины. Это особая, бесчеловечная жестокость с нормализацией насилия, и она рядом с нами, наша реальность", - прокомментировал он.

Семья погибшего встретилась с представителем Министерства внутренних дел Курманбековым Маратом. Семью сопровождали адвокаты Аскар Каймаков, Кошербаева Карина и Жайлаубаева Марал.

К делу так же присоединилась известный правозащитник Саида Таукелева.