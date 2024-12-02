Жестокое убийство пенсионеров раскрыла полиция в Алматы
Сегодня, 10:57
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Сегодня, 10:57Сегодня, 10:57
326Фото: penzavzglyad.ru
В Алматы полицейские обнаружили тела пенсионеров-супругов с множественными ножевыми ранениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городского Департамента полиции.
В Управлении полиции Турксибского района мегаполиса по этому факту завели уголовное дело.
По данному делу уже установлена и задержана подозреваемая в совершении убийства.
"По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры. Другие обстоятельства устанавливаются", - проинформировали в ДП Алматы.
Ранее стало известно, что вынесен приговор по делу об убийстве и поджоге в Экибастузе.
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