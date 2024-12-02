Жестокое убийство пенсионеров раскрыла полиция в Алматы

В Алматы полицейские обнаружили тела пенсионеров-супругов с множественными ножевыми ранениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городского Департамента полиции.

В Управлении полиции Турксибского района мегаполиса по этому факту завели уголовное дело.

По данному делу уже установлена и задержана подозреваемая в совершении убийства.

"По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры. Другие обстоятельства устанавливаются", - проинформировали в ДП Алматы.

Ранее стало известно, что вынесен приговор по делу об убийстве и поджоге в Экибастузе.