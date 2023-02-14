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  • "Жестокое обращение" - новый термин появится в законопроекте по гуманизации уголовного законодательства
sud.gov.kz Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43
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Фото: sud.gov.kz

"Жестокое обращение" - новый термин появится в законопроекте по гуманизации уголовного законодательства

 
В Сенате состоялась презентация законопроекта, касающегося усиления защиты прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения, передает BaigeNews.kz. Охрана здоровья, гуманное отношение к осужденным при наличии заболеваний, сохранение социальных связей осужденных женщин с детьми, эти и другие новеллы включены в документ.

"Презентуя законопроект, представитель министерства внутренних дел рассказал сенаторам о норме, которая позволит осужденным получить отсрочку от отбывания наказания при тяжелом заболевании, либо замену на более мягкий вид наказания. Также поправками предлагается продление срока нахождения ребенка с матерью после достижения им трехлетнего возраста. Это позволит сохранить социальные связи осужденных женщин с детьми и организовать воспитательный процесс детей в доме ребенка на базе учреждения", - сообщается на сайте сената. 

Еще одна норма, прописанная в проекте закона – уточнение определения понятия "пытки", а также введение определения "жестокое обращение", тем самым появится новый состав правонарушения за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение.

Кроме того, согласно поправкам, предлагается внедрить отдельное содержание в местах отбывания наказания впервые осужденных людей от ранее отбывавших, а также упразднить учреждения чрезвычайной безопасности, переформатировав их в учреждения максимальной безопасности.

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#законопроект #Сенат #пытки
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:43
200
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