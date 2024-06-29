Жестокое избиение мужчины попало на видео в Актау
Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
79Фото: кадр видео
В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением в 3 микрорайоне Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На кадрах запечатлена драка двух парней. Спустя время к ним присоединяется третий участник, вооруженный палкой, которая затем сменяется лопатой. Затем нападавшие покидают место происшествия.
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"Уголовное дело расследуется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ведутся следственные действия. Все участники, причастные к произошедшему, установлены", — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В ведомстве уточнили, что иные сведения в интересах следствия не разглашаются.
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