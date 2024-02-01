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Жестоко убил отца: жителю Мангистау вынесли приговор

Сегодня, 12:15
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Фото: BaigeNews.kz

Жителя Мангистауской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство собственного отца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда региона.

Преступление произошло летом прошлого года. Во время распития алкогольных напитков между отцом и сыном произошла ссора, которая закончилась убийством. 

"При распитии алкогольных напитков произошла ссора, в ходе которой подсудимый Б. нанес стеклянным стаканом удар по лицу, а затем начал  наносить удары по различным частям тела. После чего закрыв за собой дверь дома снаружи скрылся с места происшествия.

В результате потерпевший  Е. от полученных ранений скончался на месте происшествия", - сообщили в суде.

Дело рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона.

Приговор вступил в законную силу.

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