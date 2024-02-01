Жестоко убил отца: жителю Мангистау вынесли приговор

Жителя Мангистауской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство собственного отца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда региона.

Преступление произошло летом прошлого года. Во время распития алкогольных напитков между отцом и сыном произошла ссора, которая закончилась убийством.

"При распитии алкогольных напитков произошла ссора, в ходе которой подсудимый Б. нанес стеклянным стаканом удар по лицу, а затем начал наносить удары по различным частям тела. После чего закрыв за собой дверь дома снаружи скрылся с места происшествия.

В результате потерпевший Е. от полученных ранений скончался на месте происшествия", - сообщили в суде.