Жестоко убил отца: жителю Мангистау вынесли приговор
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Жителя Мангистауской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство собственного отца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда региона.
Преступление произошло летом прошлого года. Во время распития алкогольных напитков между отцом и сыном произошла ссора, которая закончилась убийством.
"При распитии алкогольных напитков произошла ссора, в ходе которой подсудимый Б. нанес стеклянным стаканом удар по лицу, а затем начал наносить удары по различным частям тела. После чего закрыв за собой дверь дома снаружи скрылся с места происшествия.
В результате потерпевший Е. от полученных ранений скончался на месте происшествия", - сообщили в суде.
Дело рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона.
Приговор вступил в законную силу.
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