Жестокий отстрел собак попал на видео в Жанаозене

Фото: Кадр видео

Люди, занимающиеся отстрелом бродячих животных в Жанаозене, сняли свою работу на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Авторы ролика показали, как дротиками стреляют в собак, а затем, как выкидывают трупы в яму. Один из них на видео ведёт подсчёт убитых — их оказалось 18. Среди туш был живой щенок и овчарка.

"Мы здесь стараемся, лечим всех, спасаем животных, стерилизуем собак, а они убивают их. Засовывают живых в машину и выкидывают в пепелище. Что вообще происходит?" — обратились зоозащитники.

В Сети казахстанцы оставляют к видео гневные комментарии. Они просят чиновников обратить на это внимание.

Напомним, ранее десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау. В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии обнаружили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау. Зоозащитники обратились к президенту.

Между тем, единственный частный приют "Шанс" находится на грани закрытия. В акимате Мангистауской области, отвечая на вопрос о строительстве приюта, чётко ответили: результатов пока нет, чиновники ещё даже не определились с участком для будущего питомника.