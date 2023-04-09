- Жестоким нокаутом завершился бой казаха против американца в UFC 12:11 28
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 11:39 135
- 50 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 11:04 323
- В Марселе ночью обрушился четырёхэтажный жилой дом 10:35 291
- Двое жителей Акмолинской области зарезали и съели собаку 10:19 305
- Казахстанцы вышли в полуфинал теннисного турнира в Хьюстоне 09:41 282
- Президент Казахстана выразил соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову 09:03 359
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 08:48 436
- В пяти городах страны в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха 08:13 464
- Художник из США в честь дня рождения GGG нарисовал его портрет 07:55 344
- Казахстан снял ограничения на ввоз скота и мяса из России 07:24 317
- В Усть-Каменогорске накажут тех, кто распространил видео с издевательствами над девочкой 06:03 774
- Шавкат Рахмонов жестко ответил Хамзату Чимаеву на заявление про шакалов 05:47 500
- Почему дети уходят из дома в Жамбылской области 04:09 679
- Выброшенные медотходы на свалке в Мангистау направят на экспертизу 03:21 357
- По акту прокурорского надзора выплачена зарплата 62 работникам в Жанаозене 02:34 388
- Автобус сбил шестерых: о состоянии выжившей девочки рассказали врачи 01:15 625
- Что думают по поводу обмеления Каспия казахстанские ученые и экологи 00:09 534
- Районный аким Шымкента прокомментировал информацию о его задержании 08.04.2023 577
- Кабинет имени легендарного генерала открыли в школе Павлодара 08.04.2023 678
- У президента Туркменистана умерла бабушка 08.04.2023 868
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 1185
- Смертельное ДТП с автобусом произошло в Шымкенте 08.04.2023 2885
- Физрука подозревают в угоне авто у коллеги в Жетысу 08.04.2023 632
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 622
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 1087
- Ясновидящая из Индии: в 2026 году Землю накроет новый вирус 08.04.2023 1237
- Допинговый скандал назрел в сборной Казахстана по боксу 08.04.2023 572
- Спасатели вызволили рыбаков с оторвавшейся льдины в ВКО 08.04.2023 477
- Ветер и заморозки: о непогоде предупредили жителей шести регионов 08.04.2023 487
- Ударил ножом и сбежал: в ЗКО разыскивают мужчину 08.04.2023 521
- Влюблена? Американская журналистка рассказала о своих чувствах к Шавкату Рахмонову 08.04.2023 1385
- ВКО попала "в красную зону" по жалобам на качество медуслуг 08.04.2023 479
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 528
- Школьники ранены в результате стрельбы на пляже в США 08.04.2023 627
- В столице временно изменили автобусный маршрут 08.04.2023 505
- За спасение жизней наградили детей в Астане 08.04.2023 503
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 567
- Раковую опухоль весом 15 килограммов удалили у жителя Атырау 08.04.2023 699
- Противопожарная остановка появилась в ВКО 08.04.2023 422
- Шавкат Рахмонов послал в нокдаун китайского бойца UFC 08.04.2023 1091
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 672
- Гражданина Таджикистана осудили за пропаганду терроризма в Астане 08.04.2023 553
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 532
- Хотим заявить, что в Казахстане тоже есть анимация - создатели мультфильма о Курмангазы 08.04.2023 613
- В Израиле террорист въехал в толпу людей 08.04.2023 536
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 587
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 551
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 721
- Коронавирусом за сутки заразились 83 казахстанца 08.04.2023 546
- Казахстанец не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Мексике 08.04.2023 672
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 2428
- Лишь в одном городе Казахстана в субботу ожидаются неблагоприятные метеоусловия 08.04.2023 537
- Какие приложения быстрее остальных разряжают батарею смартфона 08.04.2023 677
- Сколько новых рабочих мест появится в Мангистау 08.04.2023 589
- Болливуд снимает новый фильм в Алматы 08.04.2023 884
- Поле беззакония или какие существуют мифы о криптовалютах 08.04.2023 560
- Штраф грозит казахстанцам за срыв веток вербы 08.04.2023 4852
- Снять кольцо с опухшего пальца помогли павлодарцу спасатели 08.04.2023 862
- Более 650 трупов сайгаков обнаружили в Казахстане после зимы 08.04.2023 729
- Акимат Мангистау пытается через суд вернуть выделенные на побережье Каспия участки 08.04.2023 585
- Один застройщик умер, другой под следствием: более ста актюбинцев остались без жилья 07.04.2023 721
- Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто подозревают в применении допинга 07.04.2023 621
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 772
- Вела машину с двумя детьми на руках: полиция разыскивает алматинку 07.04.2023 623
- Национальная гвардия почтила память воинов "Казбата" 07.04.2023 614
- Вертолёты Airbus собрали на заводе в Казахстане 07.04.2023 9040
- Казахстанка стала участницей шоу "Голос" 07.04.2023 890
- Два казахстанца вошли в топ-3 рейтинга WBC 07.04.2023 621
- КамАЗ раздавил шесть машин в Астане 07.04.2023 674
- Что мешает казахстанским писателям выйти из тени 07.04.2023 697
- Дефицит топлива в Алматинской области прокомментировали в Минэнерго 07.04.2023 646
- Юристу Бурхану Жансейтову продлили арест 07.04.2023 536
- Обитаемый остров: паводки отрезали от цивилизации село в Акмолинской области 07.04.2023 1146
- Новая авария на водопроводе в Балхаше: город без воды четвёртые сутки 07.04.2023 611
- Бомба в школе Павлодара: полиция проводит проверку 07.04.2023 646
- Протестующие в Жанаозене отказались от трудоустройства - "ОзенМунайГаз" 07.04.2023 799
- Крупный пожар в Караганде: в здании обрушились перекрытия 07.04.2023 758
- Каракат Абден хотят лишить депутатского мандата за дискриминацию прав женщин 07.04.2023 946
- Егеря и госинспектора чуть не утопили браконьеры на Или 07.04.2023 681
Сегодня, 12:11
29
29Фото: sports.kz
Жестоким нокаутом завершился бой казаха против американца в UFC
Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 287 в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Нурданбек провел бой с американцем Стивом Гарсией. Этот поединок прошел в полулёгком весе и был запланирован на три раунда. Он закончился победой бойца из США нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Стив Гарсия одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Сайран Нурданбек потерпел одиннадцатое поражение. Что касается выступлений Нурданбека в UFC, то он провел в крупнейшем промоушне пять боев: в его рекорде — три победы и два поражения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 11:39 88
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 08:48 427
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 1169
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 1083
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 565
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 671
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 531
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 586
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 2405
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 568
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 695
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1051
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 915
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 1670
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 664
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 891
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 833
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 1789
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7301
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 8835
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1456
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1038
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1090
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 903
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 2748
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 852
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1075
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1627
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1121
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1221
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1179
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 25725
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2203
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1181
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1361
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1034
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1808
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13087
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19193
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1954
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1330
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15141
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2173
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1535
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12856
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1368
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1923
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1589
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1844
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1634
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2323
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1529
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3386
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7142
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1489
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19929
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1430
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1598
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1599
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3960
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 22139
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 6237
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 2073
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1464
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1451
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 8033
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1861
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 15326
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1683
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1731
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1765
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 3322
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4804
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10788
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4966
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2516
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1950
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 3271
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8393
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2640
-
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 620
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 525
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 550
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 720
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 772
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 573
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 608
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 668
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 701
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 799
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 886
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 821
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1078
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1073
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 813
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 846
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1045
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 778
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 951
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 754
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1004
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1122
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1117
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1113
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 958
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1175
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1025
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 830
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1006
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3009
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1413
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1097
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1203
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1406
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1180
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1283
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1473
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1503
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1389
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1309
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1514
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1457
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1682
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1753
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1532
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1553
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1719
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2527
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1557
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1860
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1925
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2128
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1902
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2786
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2487
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2293
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2285
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2639
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2623
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2275
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2815
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2450
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4401
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2918
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2732
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2766
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7715
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2931
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 3025
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 3011
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3388
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2931
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3786
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3332
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3323
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3915
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3562
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3325
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 4073
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3966