Жестоким нокаутом завершился бой казаха против американца в UFC

Фото: sports.kz

Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 287 в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Нурданбек провел бой с американцем Стивом Гарсией. Этот поединок прошел в полулёгком весе и был запланирован на три раунда. Он закончился победой бойца из США нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Стив Гарсия одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Сайран Нурданбек потерпел одиннадцатое поражение. Что касается выступлений Нурданбека в UFC, то он провел в крупнейшем промоушне пять боев: в его рекорде — три победы и два поражения.