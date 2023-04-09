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sports.kz Сегодня, 12:11
29
Сегодня, 12:11
29
Фото: sports.kz

Жестоким нокаутом завершился бой казаха против американца в UFC

Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 287 в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Нурданбек провел бой с американцем Стивом Гарсией. Этот поединок прошел в полулёгком весе и был запланирован на три раунда. Он закончился победой бойца из США нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Стив Гарсия одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Сайран Нурданбек потерпел одиннадцатое поражение. Что касается выступлений Нурданбека в UFC, то он провел в крупнейшем промоушне пять боев: в его рекорде — три победы и два поражения. 

 
 
 
 
 
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Сегодня, 12:11
29
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