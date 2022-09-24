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omsk.bezformata.com Вчера, 18:51
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Фото: omsk.bezformata.com

Жестокие собачьи бои устраивал житель Талдыкоргана

Зоозащитники зявили в полицию на молодого человека, который не только проводил собачьи бои, но и выкладывал видео в интернет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал  Polisia.kz.

Полицейские приняли заявление от волонтеров и проверили жалобу. ИНформация подтвердилась.

"Личность правонарушителя была установлена. Им оказался 22-летний житель Талдыкоргана.  Он задержан и привлечен к административной ответственности", — сообщили в департаменте полиции региона.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#собаки #полиция
Журналист
Вчера, 18:51
340
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