Жестокие собачьи бои устраивал житель Талдыкоргана

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Зоозащитники зявили в полицию на молодого человека, который не только проводил собачьи бои, но и выкладывал видео в интернет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Тelegram-канал Polisia.kz.

Полицейские приняли заявление от волонтеров и проверили жалобу. ИНформация подтвердилась.