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AP Photo/ Xavier Caivinagua Сегодня, 16:08
126
Сегодня, 16:08
126
Фото: AP Photo/ Xavier Caivinagua

Жертвами землетрясения в Эквадоре стали 15 человек

Землетрясение в Эквадоре унесло жизни 15 человек, пострадали порядка 400, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tvr.by. Подземные толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы накануне на западе страны и ощущались в нескольких провинциях. Разрушено несколько домов и пристань.

Повреждены школы, университеты, медцентры и жилища. Затоплен город Гуаякиль. Сейчас в пострадавших районах идет разбор завалов.

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#землетрясение #Эквадор #жертвы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:08
126
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