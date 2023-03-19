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Сегодня, 16:08
126
126Фото: AP Photo/ Xavier Caivinagua
Жертвами землетрясения в Эквадоре стали 15 человек
Землетрясение в Эквадоре унесло жизни 15 человек, пострадали порядка 400, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tvr.by. Подземные толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы накануне на западе страны и ощущались в нескольких провинциях. Разрушено несколько домов и пристань.
Повреждены школы, университеты, медцентры и жилища. Затоплен город Гуаякиль. Сейчас в пострадавших районах идет разбор завалов.
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