В результате падения автобуса с обрыва в южной части Колумбии погибли 13 человек и 30 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El Tiempo.

"Число погибших в результате аварии общественного автобуса на Панамериканском шоссе, между городами Пасто и Ипиалес, возросло до 13 человек", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за неисправности. Автобус следовал из города Кали в населенный пункт Ипиалес на границе с Эквадором.