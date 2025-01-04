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Жертвами падения автобуса с обрыва в Колумбии стали 13 человек

Автобус упал с обрыва на юге Колумбии.

Сегодня, 09:22
АВТОР
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TASS/Zuma Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Фото: TASS/Zuma

В результате падения автобуса с обрыва в южной части Колумбии погибли 13 человек и 30 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на El Tiempo.

"Число погибших в результате аварии общественного автобуса на Панамериканском шоссе, между городами Пасто и Ипиалес, возросло до 13 человек", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за неисправности. Автобус следовал из города Кали в населенный пункт Ипиалес на границе с Эквадором.

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