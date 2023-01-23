Жертвами новой финпирамиды стали казахстанцы

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Группу мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали полицейские области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана. Люди отправляли на счёт в одном из банков от 10 тысяч до 100 тысяч тенге и сначала получали обещанные им 50-70 процентов прибыли. Вложив большие суммы повторно, казахстанцы потеряли деньги.

Их сняли со счёта в Талдыкоргане. Поэтому заявления потерпевших официально зарегистрировали в ДП области Жетісу.

Полицейские выяснили, что обманула казахстанцев группа мошенников - супружеская пара, проживающая близ Талдыкоргана, и двое женщин из Ленгера Туркестанской области.

Расследование по фактам проводилось совместно с прокуратурой Талдыкоргана согласно части 3 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”.

"С учётом того, что в уголовном деле фигурировали более двух десятков лиц, проживающих в разных регионах страны, расследование фактов заняло более года. Обвинительный акт подготовлен для направления дела в суд", – сообщил старший следователь СУ ДП области Жетісу Азамат Тынысбаев.

Согласно материалам уголовного дела причиненный ущерб составил более пяти миллионов тенге.