Жертвами израильских атак на Ливан стали по меньшей мере 95 человек
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Ливанское министерство здравоохранения сообщило, что в результате ударов израильской армии по территории Ливана за последние сутки погибли не менее 95 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на CNN.
Ранения получили более 170 человек. В результате авиаударов разрушено несколько зданий. Незадолго до атаки представители израильских военных предупредили жителей нескольких кварталов в южных пригородах Бейрута о планируемых ударах и призвали их эвакуироваться.
По данным комитета ООН по делам беженцев, с начала израильских авиаударов по Ливану порядка 100 тыс. ливанцев и проживающих в стране сирийцев эвакуировались в соседнюю Сирию, сообщает BBC.
"И поток не иссякает", — написал в соцсети Х верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди.
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