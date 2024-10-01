Жертвами израильских атак на Ливан стали по меньшей мере 95 человек

Ливанское министерство здравоохранения сообщило, что в результате ударов израильской армии по территории Ливана за последние сутки погибли не менее 95 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на CNN.

Ранения получили более 170 человек. В результате авиаударов разрушено несколько зданий. Незадолго до атаки представители израильских военных предупредили жителей нескольких кварталов в южных пригородах Бейрута о планируемых ударах и призвали их эвакуироваться.

По данным комитета ООН по делам беженцев, с начала израильских авиаударов по Ливану порядка 100 тыс. ливанцев и проживающих в стране сирийцев эвакуировались в соседнюю Сирию, сообщает BBC.