Жертвами бытового насилия в Казахстане всё чаще становятся многодетные мамы

Такую тенденцию отметила руководитель сети кризисных центров фонда "Қорғау" Анна Рыль, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Вопрос реабилитации жертв бытового насилия и ресоциализации правонарушителей обсудили на конференции в Астане.

"Неправительственные организации у нас играют важнейшую роль в этой сфере – в противодействии бытовому насилию. И система реабилитации жертв выстраивалась на протяжении нескольких лет. Сегодня можно сказать, что эта система работает. Да, ее нужно совершенствовать далее. В каждой области Казахстана есть приюты для жертв. А вот в части ресоциализации правонарушителей мы всё ещё решаем, какую же нам модель выбрать. Все правозащитники и те, кто работает с жертвами в один голос говорят, что нельзя оказывать помощь только одной жертве, нужно работать еще и с агрессором", - отметила в своём выступлении депутат мажилиса парламента Снежанна Имашева, которая выступила модератором тематической сессии.

Анна Рыль руководит семью кризисными центрами частного фонда "Қорғау-Астана", которые оказывают помощь жертвам бытового насилия и торговли людьми.

По её словам, в последнее время в кризисные центры всё больше поступает многодетных мам.

"Изначально раньше у нас как правило это были молодые женщины с одним-двумя детьми. Сейчас тенденция такова, что у меня в кризисном центре в данный момент: мама с восьмью детьми, две мамы с шестью детьми, две мамы с пятью детьми. А уже о мамах с четырьмя детьми мы даже не говорим. Из этого следует, что у них есть дополнительные потребности. Также у нас, к сожалению, зачастую в центры попадают мамы с детьми с аутистическими нарушениями. На данный момент у меня семь детей с РАС. Это тоже требует изменения подхода оказания услуг в кризисных центрах. Это требует дополнительных специалистов", - констатировала Рыль.

Руководитель кризисных центров подчеркнула, что зачастую женщины, которые обращаются к ним, не имеют возможности добраться до приютов.

"Два дня назад мы забирали женщину в кризисный центр, которая сбежала от мужа из другого города из-за того, что он её избил (у неё был перелом руки), забрав шестерых детей и только школьные вещи, она нашла маленькую комнатку с двумя кроватями, где пряталась от него и подрабатывала посудомойщицей. Он её нашёл и устроил там скандал. Мы выехали туда, потому что у женщины не было возможности приехать самой. И на плечи кризисных центров зачастую ложится помощь женщине в переезде – это оплата газели, грузчиков и сопровождение её. Потому что женщины боятся. Пока мы ехали к ней, она всё время звонила и торопила, говорила, что боится, что он вернётся. На вызов приехала полиция и забрала агрессора", - рассказала она.

Общественница сделала акцент на вопросе доступности таких центров для всех нуждающихся жителей страны.

"Неважно, какой это центр – дневного пребывания, кризисный центр или просто центр поддержки семьи. В первую очередь должна быть доступность, особенно в маленьких отдалённых селах. Кроме того, координация. Мы говорим, что нам нужно взаимодействие с участковыми, но это не задача кризисного центра – заявить о себе. Это задача акимата – помочь кризисному центру, чтобы о нём все знали", - заявила она.

Анна также отметила, что необходимо менять подходы к финансированию кризисных центров.