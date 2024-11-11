Жертвами авианалетов ВВС Израиля за сутки стали более 40 ливанцев

Истребители Армии обороны Израиля продолжают наносить массированные удары по территории Ливана, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на mir24.tv. За прошедшие сутки погибли по меньшей мере 43 человека, десятки человек получили ранения.

Утром в воскресенье израильские бомбардировщики атаковали северную часть Ливана: ударам подвергся шиитский поселок Альмат. Жертвами воздушного налета стали 23 человека, в том числе женщины и дети. Погибшие были ливанскими беженцами, которые прибыли в Альмат с юга страны, спасаясь от бомбардировок. Людей приютили местные жители, в дом которых и попала авиабомба.