В СКО идут судебные процессы о признании недействительными кредитных договоров, оформленных на жертв мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

"Есть решения по списанию кредитов нескольким моим доверителям. Ждём получения на руки документов, подтверждающих, что кредитный договор аннулирован", – сказала адвокат Елена Игнатенко.

В производстве находятся иски граждан, требующих признать недействительными договоры с банками. Они заявили, что их обманом заставили совершать действия, которые привели к установке на телефоны программ удалённого доступа. В результате с их депозитов сняли все накопления, а также оформили кредиты.

Деньги находились на счетах пострадавших считанные минуты. Сразу после зачисления большая часть кредитных денег была снята "неустановленными в ходе следствия лицами" через терминалы бесконтактным способом в разных городах Казахстана, в том числе в ночное время.

"Банки утверждали, что это стандартная операция, никаких признаков мошенничества здесь нет, – вспоминает Игнатенко. – Как будто не понимали, что если клиент, который, якобы, оформил кредит на 15 млн, живёт и находится в североказахстанском селе, а деньги снимают в течение часа по 200–300 тысяч тенге на юге страны, то это явно аномальное действие. Мои доверители этих денег не получали и не должны возвращать. Формальное зачисление денег на несколько минут на их счета, по идее, должно было вызывать подозрение банка. Но ничего такого не случилось".

Сотрудников банков также почему-то не насторожили ни нелепые ответы, которые давали люди, якобы желающие взять кредит, ни другие странности, о которых адвокат подробно говорила в судах. Она, например, отмечала: банки видели, что с клиентом виртуально находится кто-то третий, но не остановились.

Защиты люди нигде не нашли: сроки досудебного расследования были прерваны, банкиры заявили, что кредиты оформлены по всем правилам, а суды всех уровней отказались удовлетворить их иски о признании договоров займа недействительными.

Адвокат сообщила, что уже принято решение о списании кредитов, оформленных на трех её доверителей. И такого же решения Игнатенко намерена добиваться для всех жертв интернет-мошенников и надеется, что список тех, чьи кредиты аннулируют, будет значительно расширен уже после проверки.