Жертва обмана: пенсионер пытался поджечь свой дом в Алматы

В Алматы пенсионер пытался поджечь свой дом, заявив, что стал жертвой мошенничества и лишился единственного жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Абдуали Тохтаниязов рассказал, что злоумышленники воспользовались его неграмотностью и отобрали единственное жильё – частный дом. По словам пенсионера, на днях судебные исполнители приходили и просили освободить недвижимость.

"Упаковали всё, что было в доме. Сказали, что всё вынесут. Я не смог этого вытерпеть и решил покончить с собой. Они скрываются от меня. Ходят от дома неподалёку", – сказал Абдуали Тохтаниязов.

Адвокаты пенсионера полагают, что злоумышленники давно вели за ним наблюдение. По их мнению, к этому делу могла быть причастна его гражданская супруга. По словам мужчины, ему сказали, что она получила огромное наследство, но, чтобы забрать его, сожительница якобы должна иметь жильё в собственности. Так пенсионера и убедили переписать квартиру на чужое имя.

"О наследстве в размере 385 тысяч долларов ему сообщили, показав выписку, распечатанную на компьютере. На самом деле это ненастоящие деньги", – отметила адвокат Гуляим Шынтаева.

66-летний пенсионер признаётся, что аферисты перевели имущество на своё имя и заставили написать его расписку о получении 55 миллионов тенге. Адвокаты считают, мошенничество совершено в группе лиц.

"Они вынудили его написать расписку. Ему сказали: "Вы пенсионер, поэтому ваш дом банк возьмёт под залог, и выдаст необходимую сумму на руки. Вы их нам отдадите, а мы вам купим дом", – пояснила адвокат Жанар Нусипбаева.

Дело сейчас рассматривают в Алатауском районном суде. Пока все доказательства не в пользу истца и судисполнители намерены выселить жильца из дома в ближайшее время.

По словам потерпевшего, ему даже приходили угрозы от неизвестных людей с требованиями отозвать заявление.