Жертва насилия в "Тальго" может обжаловать УДО осужденного - судья

Шокирующее изнасилование в поезде "Тальго" в 2018 году снова будоражит общественность. На этот раз стало известно, что одного из подсудимых отпускают на свободу по УДО, хотя он не оплатил потерпевшей моральный ущерб. Ситуацию прокомментировала председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Судья объяснила, почему удовлетворили ходатайство осуждённого об УДО.

"Осужденные имеют право на УДО. Там есть определенные запреты. Это – лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений, лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Учитывается, имеет ли он поощрение при отбывании наказания, отбыл ли он срок, предусмотренный законом для УДО, нет ли взысканий. При рассмотрении вопроса об УДО суд обязательно извещает потерпевшего. Но ее не явка не препятствует рассмотрению ходатайства об УДО. Если запрета в законе нет, если совершенное преступление не подпадает под запрет, то осужденный имеет право, чтобы его ходатайство рассмотрели", - сказала судья.

Она также сообщила, что потерпевшая вправе подать жалобу на постановление суда.

"Подробностей дела не знаю. Если потерпевшая не согласна, она, конечно, вправе сейчас подать жалобу на постановление или попросить восстановить срок", - сказала Рахметуллина.

Напомним, в 2018 году 35-летняя женщина была изнасилована проводниками "Тальго". Резонансное дело было предано широкой огласке правозащитницей Диной Тансари.

Сотрудники АО "НК "КТЖ" получили сначала по два года и шесть месяцев, затем наказание ужесточили в апелляционном суде до пяти лет лишения свободы.

После приговора, родные осужденных попросили площадку для выступления у блогера Танирбергена Бердонгара, который впоследствии был подвергнут публичной критике со стороны правозащитницы.

Позже Бердонгар решил подать иск на активистку Дину Тансари за клевету и оскорбление.