Прошлым летом актюбинку по имени Надежда интернет–мошенники убедили перечислить четыре с лишним миллиона тенге по разным банковским счетам. Когда она поняла, что выполнила инструкции вовсе не сотрудников банка, а кибер–аферистов, то сразу же обратилась в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Дело о мошенничестве возбудили, тех, кто ее обманывал и в конечном деньги забрал деньги, не нашли. Но зато в полиции установили владельцев банковских счетов, которыми воспользовались мошенники при обмане потерпевшей. Женщина подала на них в суд и выиграла дело. Суд обязал четверых так называемых дропперов вернуть истцу все до копейки. С прошлого года все потерпевшие в делах об интернет–мошенничестве могут, не дожидаясь результатов расследования уголовного дела, вернуть свои деньги. Для этого им надо подавать на дропперов судебные иски о неосновательном обогащении, и как правило, их удовлетворяют.

Казахстанцев давно предупреждают, чтобы не передавали свои банковские карты незнакомцам. Если ими воспользуются для мошенничества, компенсировать ущерб потерпевшим будут владельцы карт. В последнее время в наш лексикон входит слово дроппер, если простыми словами, то это человек, который за деньги или бесплатно открывает на свое имя счет в банке или сразу в нескольких банках и передаёт реквизиты посторонним людям, чаще всего мошенникам или даже наркоторговцам. Дропперы хотят просто заработать лёгких денег, но вместо этого могут остаться должны миллионы.

В агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что чаще всего дропперами становятся безработные, студенты, пенсионеры, то есть люди из социально уязвимых слоёв населения. Они не осознают, что их счета могут использовать в криминальных схемах, связанных с интернет–мошенничеством, наркоторговлей, незаконной игорной деятельностью. Только в прошлом году денежный оборот на картах дропперов составил 24 миллиарда тенге. В агентстве проинформировали, какие меры приняли, чтобы снизить количество преступлений с использованием банковских карт дропперов. К примеру, ограничили количество банковских карт, которые можно выдать одному клиенту. Также усилили проверки казахстанцев, владеющими 10 и более картами.

"Инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам. Внедрили механизм "заморозки" средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания" – проинформировали в агентстве по финансовому мониторингу.

Насколько эти меры эффективны, пока сказать трудно, так как звонки от липовых банкиров и сотрудников полиции продолжаются, и доверчивые казахстанцы им верят.