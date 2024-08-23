Жертв серийного мошенника ищет полиция Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

По сведениям управления полиции Алмалинского района, на данном этапе расследования на счету 31-летнего жителя Алматы девять обманутых граждан. Не исключено, что их может быть больше.

"Как следует из заявлений потерпевших, мужчина, обещая поставку из КНР автомашин и мопедов, получал оплату за заказ и не выполнял обязательства. В настоящее время объективные обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем, проводится работа по установления других граждан, которые могли пострадать от преступленных действий подозреваемого", - уточнил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

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