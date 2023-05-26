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Жеребьевка конкурса "Жас канат-2023" состоится 29 мая
До старта республиканского конкурса молодых исполнителей "Жас канат-2023" осталась одна неделя, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе организации отметили, что скоро мы увидим блистательные выступления 20ти талантливых ребят из разных регионов страны.
"Позывные конкурса "Жас канат" впервые прозвучали в Алматы в 1992 году. Его создателями и учредителями являются продюсер и генеральный директор Мурат Иргалиев, главный режиссер Александр Пономарев и заместитель генерального директора, а ныне президент Общественного фонда "Международный фестиваль "Азия дауысы" Ирина Ковыряко. В 2001 году конкурс "переехал" в новую столицу Казахстана - Астану – "как одно из престижных мероприятий страны", - сообщили организаторы конкурса песенников.
За эти 32 года лауреатами и дипломантами "Жас канат" стали многие сегодняшние звезды, некоторые - сейчас собирают стадионы, напомнили в организации.
К слову, в этом году конкурсу "Жас қанат" исполняется 32 года. Это - единственный в республике национальный музыкальный проект, который выдержал столь длительную проверку временем.
"За годы существования конкурс "Жас қанат" стал неотъемлемой частью культурной жизни всей страны и открыл более 100 исполнителей, которые сегодня любимы и известны не только в Казахстане. Многие из них представляли страну на таких престижных международных конкурсах, как "Славянский базар" (Беларусь), "Памуккале" (Турция), Мальтийский конкурс песни (Мальта), "Дискавери" (Болгария), "Азиатский музыкальный фестиваль" (Шанхай, Китай), "Интерталант" (Чехия), Каирский фестиваль песни (Египет), Вильнюсский фестиваль песни (Литва), "Манас" (Кыргызстан) и многих других, а также участвовали в гала концертах FIDOF — Международной федерации фестивальных организаций и MIDEM — крупнейшей в Европе музыкальной ярмарке. И отовсюду наши артисты неизменно привозили награды", ' сообщили организаторы.
В этом гожу жеребьевка конкурса пройдёт 29 мая 2023 года в 11.00 в MediaCafe в Астане.
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