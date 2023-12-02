Женскую сборную Казахстана по футболу разгромили в матче отбора на Евро

Женская сборная Казахстана до 19 лет потерпела крупное поражение от команды Словакии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой Словакии со счетом 6:0. Хет-трик оформила Дарина Грузикова — она забила на 20-й, 21-й и 54-й минутах, также по одному мячу забили Барбора Варгова (3-я, с пенальти), Сара Стракова (17-я) и Клара Цабукова (77-я).

Также в группе В6 отбора на Евро-2024 выступает сборная Румынии — с ней Казахстану предстоит сыграть 5 декабря. Что касается матча Словакии и Румынии, который прошел несколько дней назад, то он закончился вничью — 3:3. Таким образом, на данный момент турнирное положение команд таково: Словакия — 4 очка (2 матча), Румыния — 1 очко (1 матч), Казахстан — 0 очков (1 матч). В следующую стадию квалификации напрямую попадет победитель группы, однако и команда, занявшая второе место, также может побороться за выход.