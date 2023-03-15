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  • "Женское крыло" террористической организации Хизбут Тахрир выявили в Кыргызстане
"Женское крыло" террористической организации Хизбут Тахрир выявили в Кыргызстане Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34
201

"Женское крыло" террористической организации Хизбут Тахрир выявили в Кыргызстане

КНБ Кыргызстана сообщило о задержании членов террористической организации "Хизбут Тахрир аль-Ислами", передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках принимаемых мер по предупреждению и пресечению противоправной деятельности сторонников запрещённых религиозных течений выявлена подпольная деятельность так называемого "женского крыла" РЭО "Хизбут Тахрир аль-Ислами". Его члены занимались распространением экстремистской идеологии и вовлечением в неё новых сторонников", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

По результатам следственно-оперативных мероприятий фигуранты уголовного дела "С.Т.", "М.Г." и "М.Н." взяты под стражу и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению других лиц, причастных к запрещённым религиозно-экстремистским организациям.

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#терроризм #КНБ #Кыргызстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:34
201
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