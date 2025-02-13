  • 13 Февраля, 15:49
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Женский хоккей на Азиаде-2025: Казахстан одержал победу над Китаем

Сегодня, 14:41
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olympic.kz Сегодня, 14:41
Сегодня, 14:41
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Фото: olympic.kz

Женская команда Казахстана по хоккею провела второй матч финального раунда в рамках Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанские хоккеистки встретились на льду со сборной Китая. Матч завершился победой нашей команды со счетом 2:1.

Добавим, что третью игру финального раунда против Южной Кореи Казахстан проведет завтра, 14 февраля.

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