Юношеская лига Казахстана по футболу QJ League в сезоне 2025 года впервые запускает соревнования для девочек до 17 лет, передает BaigeNews.kz.

Как отмечают руководители лиги, в Казахстане, как и во всем мире, наблюдается существенный дисбаланс в плане узнаваемости и популярности женского футбола. Это касается и условий, в которых вынуждены соревноваться спортсменки.

Ожидается, что соревнования помогут значительно улучшить развитие женского футбола в Казахстане.

"Планируем на высоком уровне обеспечить соответствующее продвижение, медиаподдержку. Сделать наш женский футбол по-настоящему зрелищным, по-настоящему интересным. Способствовать результату и конкурировать успешно, в том числе на международным уровнем", - сказал председатель попечительского совета Лиги Тимур Турлов на пресс-конференции.

Он также ответил на вопросы о том, планируется ли приобрести футбольный клуб. Турлов отметил, что планирует заниматься развитием только детско-юношеского футбола в стране.

"Я хочу заниматься развитием футбола. Мне, конечно, очень хотелось бы развиваться на уровне Федерации, чем на уровне какого-то конкретного клуба. То есть для того, чтобы заниматься детским и юношеским спортом, нужно заниматься федерацией на самом деле. Внутри федерации, лиги это делать.

Напомним, ранее Глава государства на Курултае отметил необходимость сделать футбольные клубы частными, строить стадионы и заняться детско-юношеским футболом. Президент добавил, что клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире.

Это даст больше эффекта, на самом деле. Мы строим сейчас в Караганде академию. Мы будем помогать создавать инфраструктуру. Я буду я сотрудничать как раз с местной федерацией футбола", - сказал Турлов.