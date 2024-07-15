Женские вагоны начали курсировать еще на трех маршрутах
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Национальный перевозчик запустил женские вагоны еще на трех популярных маршрутах Астана-Семей, Актобе-Алматы, Алматы-Шымкент, передаёт BaigeNews. Ранее вагоны были на 8 маршрутах, теперь их число увеличено до 11, что подтверждает растущий спрос и важность услуги для пассажиров. Поезда с женскими вагонами:
- №354/353 "Астана - Семей",
- №24/23 "Актобе - Алматы",
- №25/26 "Алматы - Шымкент",
- №77/78 "Алматы - Мангистау",
- №351/352 "Алматы - Оскемен",
- №45/46 "Павлодар - Туркестан",
- №37/38 "Мангистау - Семей",
- №47/48 "Атырау - Астана",
- №33/34 "Актобе - Алматы-1",
- №4/3 "Астана - Алматы-2",
- №71/72 "Астана - Шымкент".
Отметим, женские вагоны были внедрены в 2021 году с целью повышения комфорта женщин во время путешествий. Стоимость билетов на поездку в таких вагонах не отличается от обычной, что делает услугу доступной для всех. Однако в женские вагоны билеты продаются исключительно женщинам, с ними могут путешествовать мальчики в возрасте до семи лет. Проводниками в таких вагонах работают только женщины.
С момента запуска услуги билеты в женские вагоны приобрели порядка 342 тысяч женщин, что подтверждает их популярность и востребованность.
Билеты на новые маршруты женских вагонов можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в кассах АО "Пассажирские перевозки" на железнодорожных вокзалах. При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания".
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