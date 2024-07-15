Женские вагоны начали курсировать еще на трех маршрутах

Национальный перевозчик запустил женские вагоны еще на трех популярных маршрутах Астана-Семей, Актобе-Алматы, Алматы-Шымкент, передаёт BaigeNews. Ранее вагоны были на 8 маршрутах, теперь их число увеличено до 11, что подтверждает растущий спрос и важность услуги для пассажиров. Поезда с женскими вагонами:



- №354/353 "Астана - Семей",

- №24/23 "Актобе - Алматы",

- №25/26 "Алматы - Шымкент",

- №77/78 "Алматы - Мангистау",

- №351/352 "Алматы - Оскемен",

- №45/46 "Павлодар - Туркестан",

- №37/38 "Мангистау - Семей",

- №47/48 "Атырау - Астана",

- №33/34 "Актобе - Алматы-1",

- №4/3 "Астана - Алматы-2",

- №71/72 "Астана - Шымкент".



Отметим, женские вагоны были внедрены в 2021 году с целью повышения комфорта женщин во время путешествий. Стоимость билетов на поездку в таких вагонах не отличается от обычной, что делает услугу доступной для всех. Однако в женские вагоны билеты продаются исключительно женщинам, с ними могут путешествовать мальчики в возрасте до семи лет. Проводниками в таких вагонах работают только женщины.



С момента запуска услуги билеты в женские вагоны приобрели порядка 342 тысяч женщин, что подтверждает их популярность и востребованность.



Билеты на новые маршруты женских вагонов можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в кассах АО "Пассажирские перевозки" на железнодорожных вокзалах. При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания".