Женские футбольные команды обязаны создать все клубы Премьер-лиги Казахстана
Сегодня, 07:24
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Сегодня, 07:24Сегодня, 07:24
74Фото: kff.kz
В целях развития и популяризации женского футбола Исполком УЕФА в мае 2024 года принял решение о обязательном создании женских команд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
В связи с этим, Исполком Казахстанской федерации футбола ввел в Правила по лицензированию футбольных клубов критерий, предусматривающий обязательное создание женской команды для участия в Чемпионате РК по футболу среди команд "QFL Женская лига".
"Это позволит не только улучшить общее состояние женского футбола в Казахстане, но и обеспечить равные возможности для спортсменок, а также укрепить позиции страны на международной арене", - считаю в КФФ.
Новые правила вступят в силу уже с 1 января 2025 года.
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