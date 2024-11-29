Женская сборная РК по хоккею поборется за путёвку на Олимпийские игры

С 12 по 15 декабря женская команда Казахстана по хоккею будет бороться за выход в финальный раунд квалификации на Олимпийские игры-2026. Наши хоккеистки начнут выступление с третьего этапа в группе D, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

5 декабря команда отправится в Австрию, где в Берге пройдут шестидневные сборы. 11 декабря игроки прибудут в город Пьештяни (Словакия), там состоится квалификационный турнир.

Соперниками наших девушек станут сборные Словакии, Исландии и Словении.

Расписание матчей женской сборной Казахстана (указано время Астаны):

12 декабря 2024, 22:00 – Словакия – Казахстан

13 декабря 2024, 18:00 – Словения – Казахстан

15 декабря 2024, 18:00 – Казахстан – Исландия

В финальный раунд квалификации выйдет только одна команда, занявшая первое место в турнирной таблице третьего этапа.