Женская сборная РК по хоккею поборется за путёвку на Олимпийские игры
Соперниками наших девушек станут сборные Словакии, Исландии и Словении.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 12 по 15 декабря женская команда Казахстана по хоккею будет бороться за выход в финальный раунд квалификации на Олимпийские игры-2026. Наши хоккеистки начнут выступление с третьего этапа в группе D, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
5 декабря команда отправится в Австрию, где в Берге пройдут шестидневные сборы. 11 декабря игроки прибудут в город Пьештяни (Словакия), там состоится квалификационный турнир.
Соперниками наших девушек станут сборные Словакии, Исландии и Словении.
Расписание матчей женской сборной Казахстана (указано время Астаны):
12 декабря 2024, 22:00 – Словакия – Казахстан
13 декабря 2024, 18:00 – Словения – Казахстан
15 декабря 2024, 18:00 – Казахстан – Исландия
В финальный раунд квалификации выйдет только одна команда, занявшая первое место в турнирной таблице третьего этапа.
Самое читаемое
- Казахстан и Россия договорились об использовании телефонных кодов +7
- ЭКО, пересадка волос и турпакет: что востребовано у китайских туристов в Казахстане
- Как привить казахстанским детям привычки здорового питания
- Какие изменения ждут знаковые спортобъекты Алматы
- Реставрация исторических зданий вызвала вопросы у жителей Костаная