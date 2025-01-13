Стало известно, что женская команда Казахстана по боксу приступила к учебно-тренировочным сборам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК. В них принимают участие основной, молодежный и юниорский составы.

По словам главного тренера Елдоса Сейдалина, решение объединить команды принесет большую пользу.

"Мы уже начали подготовку к Олимпийским играм-2028. Сейчас проводим сбор, в котором принимают участие различные состав. А это значит, что в каждой возрастной категории будут кандидаты на участие в этой Олимпиаде. Младшие учатся у старших, старшие воодушевляются рвением "голодной" молодежи. Это положительно сказывается на общем уровне. В субботу мы совершили пешую прогулку в горы, куда отправились 150 спортсменок. Далее тренировочные планы будут больше индивидуальными в соответствии с возрастами", - сказал он.

Настрой и мотивация как спортсменов, так и тренеров на высоком уровне.

"Мы начинаем год в хорошем темпе и надеемся, что 2025 год будет плодотворным",- сказал Сейдалин.

Напомним, ранее стало известно, что к работе приступила организация Asian Boxing.