Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала в эстафете. Страну в этой дисциплине представляли Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Зейнеп Кумаркан.

Первое место занял Китай. Япония показала третий результат.

Отметим, что днем ранее Казахстан взял "серебро" в смешанной эстафете.

Всего в копилке Казахстане на Азиаде пять медалей: четыре серебра и одна бронза.