Женская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала ещё одно серебро Азиады
Страну в этой дисциплине представляли Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Зейнеп Кумаркан.
Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
143Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК РК
Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала в эстафете. Страну в этой дисциплине представляли Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Зейнеп Кумаркан.
Первое место занял Китай. Япония показала третий результат.
Отметим, что днем ранее Казахстан взял "серебро" в смешанной эстафете.
Всего в копилке Казахстане на Азиаде пять медалей: четыре серебра и одна бронза.
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