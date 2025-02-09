  • 9 Февраля, 11:46
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Женская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала ещё одно серебро Азиады

Страну в этой дисциплине представляли Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Зейнеп Кумаркан.

Сегодня, 10:14
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Сали Сабиров/пресс-служба НОК РК Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала в эстафете. Страну в этой дисциплине представляли Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Зейнеп Кумаркан. 

Первое место занял Китай. Япония показала третий результат.

Отметим, что днем ранее Казахстан взял "серебро" в смешанной эстафете. 

Всего в копилке Казахстане на Азиаде пять медалей: четыре серебра и одна бронза.

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