open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала "золото" Кубка мира
Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала "золото" Кубка мира Сегодня, 17:59
227
Сегодня, 17:59
227

Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала "золото" Кубка мира

Женская сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе заняла первое место на этапе Кубка мира в Джакарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она стала лучше в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Нашу команды в этом виде представили Александра Ле, Елизавета Безрукова и Анастасия Григорьева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ЭКМ #пулевая стрельба #Казахстан #золото
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:59
227
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer