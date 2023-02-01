Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала "золото" Кубка мира

Женская сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе заняла первое место на этапе Кубка мира в Джакарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она стала лучше в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Нашу команды в этом виде представили Александра Ле, Елизавета Безрукова и Анастасия Григорьева.