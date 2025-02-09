На зимних Азиатских играх в китайском Харбине женская сборная Казахстана по кёрлингу проиграла команде Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Встреча завершилась со счетом 4:10.

Следующий матч состоится 10 февраля, где казахстанские спортсменки сыграют против Тайбэя и Китая.