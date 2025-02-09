Женская сборная Казахстана по кёрлингу уступила Японии в Харбине
Встреча завершилась со счетом 4:10
Сегодня, 08:57
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Сегодня, 08:57Сегодня, 08:57
215Фото: Сали Сабиров
На зимних Азиатских играх в китайском Харбине женская сборная Казахстана по кёрлингу проиграла команде Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Встреча завершилась со счетом 4:10.
Следующий матч состоится 10 февраля, где казахстанские спортсменки сыграют против Тайбэя и Китая.
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