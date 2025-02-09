  • 9 Февраля, 11:46
  • BAIGENEWS

Женская сборная Казахстана по кёрлингу уступила Японии в Харбине

Встреча завершилась со счетом 4:10

Сегодня, 08:57
АВТОР
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Сали Сабиров Сегодня, 08:57
Сегодня, 08:57
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Фото: Сали Сабиров

На зимних Азиатских играх в китайском Харбине женская сборная Казахстана по кёрлингу проиграла команде Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Встреча завершилась со счетом 4:10.

Следующий матч состоится 10 февраля, где казахстанские спортсменки сыграют против Тайбэя и Китая.

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