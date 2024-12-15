Женская сборная Казахстана по хоккею оформила вторую победу в отборе на Олимпиаду
В финал квалификации выйдет только победитель группы.
Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
57Фото: icehockey.kz
Женская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу в отборочном турнире Зимних Олимпийских игр 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В рамках третьего тура второго раунда в группе D сборная Казахстана со счетом 2:0 обыграла команду Исландии. Шайбы забросили Надежда Филимонова (7-я минута) и Пернеш Ашимова (60-я).
Таким образом, сборная Казахстана набрала шесть очков. В первом матче отбора казахстанские хоккеистки разгромно проиграли сборной Словакии — 1:8, однако затем одержали две победы: помимо Исландии, также была обыграна сборная Словении — 3:0. Отметим, что в финал квалификации выйдет только победитель группы.
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