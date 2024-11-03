Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Южную Корею на чемпионате Азии
Сегодня, 17:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:19Сегодня, 17:19
110Фото: icehockey.kz
В заключительном матче в рамках женского чемпионата Азии, проходящего в Пекине, сборная Казахстана по буллитам обыграла Южную Корею и завоевала бронзовые медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.
Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу казахстанских хоккеисток.
Напомним, в своем втором матче чемпионата Азии по хоккею женская сборная Казахстана потерпела крупное поражение от Японии, проиграв со счётом 8:0.
Самое читаемое
- Заморозки и гололёд: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Актюбинский школьник создал мобильное приложение для путешествующих без гида
- На капремонт школ в Жамбылской области выделили свыше 4 млрд тенге
- Задержан бывший начальник следственного управления ДП Карагандинской области
- Умерла актриса из сериала "Слово пацана"