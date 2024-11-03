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Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Южную Корею на чемпионате Азии

Сегодня, 17:19
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icehockey.kz Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
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Фото: icehockey.kz

В заключительном матче в рамках женского чемпионата Азии, проходящего в Пекине, сборная Казахстана по буллитам обыграла Южную Корею и завоевала бронзовые медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу казахстанских хоккеисток.

Напомним, в своем втором матче чемпионата Азии по хоккею женская сборная Казахстана потерпела крупное поражение от Японии, проиграв со счётом 8:0.

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