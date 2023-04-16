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canadianunderwriter.ca Сегодня, 17:48
219
Сегодня, 17:48
219
Фото: canadianunderwriter.ca

Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Великобританию

В рамках подготовки чемпионату мира в группе "В" первого дивизиона женская сборная Казахстана провела контрольный матч против команды Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Счёт открыли казахстанские хоккеистки благодаря голу Дарии Молдабай. 

Во втором отрезке соперницы сравняли счёт, однако в заключительном периоде Лариса Свиридова и Анастасия Оразбаева забросили ещё две шайбы и принесли победу команде. В итоге встречазавершилась со счётом 1:3 в пользу Казахстана.

Лучшим игроком встречи была признана Дария Молдабай.

Напомним, чемпионат мира в группе "В" первого дивизиона пройдёт 17 апреля в корейском Сувоне. Планируется, что казахстанки сыграютс командами Великобритании, Польши, Словении, Италии и Кореи.

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Сегодня, 17:48
219
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