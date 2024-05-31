Женская сборная Казахстана по футболу проиграла третий матч в квалификации Евро-2025
Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
127Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола
В рамках квалификации на Евро-2025 женская сборная Казахстана по футболу провела выездную игру против команды Армении, передаёт BaigeNews.kz. Встреча завершилась в пользу хозяев поля со счётом 2:1.
Автором единственного гола в стане казахстанской команды стала Камила Кулмагамбетова.
Таким образом, Казахстан проиграл третий матч в группе 4 лиги С отборочного турнира и не имеет в активе очков.
Ответная игра состоится 4 июня в Алматы.