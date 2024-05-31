Женская сборная Казахстана по футболу проиграла третий матч в квалификации Евро-2025

В рамках квалификации на Евро-2025 женская сборная Казахстана по футболу провела выездную игру против команды Армении, передаёт BaigeNews.kz. Встреча завершилась в пользу хозяев поля со счётом 2:1.

Автором единственного гола в стане казахстанской команды стала Камила Кулмагамбетова.

Таким образом, Казахстан проиграл третий матч в группе 4 лиги С отборочного турнира и не имеет в активе очков.

Ответная игра состоится 4 июня в Алматы.