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Женская сборная Казахстана по футболу прервала серию из 20 поражений

Вчера, 08:45
АВТОР
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пресс-служба КФФ Вчера, 08:45
Вчера, 08:45
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Фото: пресс-служба КФФ

Казахстанские футболистки сыграли вничью со сборной Эстонии в матче Лиги наций и прервали ужасающую серию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В официальных играх женская сборная Казахстана по футболу потерпела 20 поражений подряд. Последняя победа команды датирована 12 июня 2018 года, когда в отборочном турнире чемпионата мира-2019 была обыграна сборная Боснии и Герцеговины (2:0). После этого Казахстан неизменно проигрывал, если не учитывать товарищеские матчи.

Напомним, матч сборных Казахстана и Эстонии в Лиге наций завершился со счетом 0:0. Также в этой группе Лиги наций выступают сборные Армении и Израиля. 

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