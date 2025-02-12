Женская команда Казахстана по керлингу в седьмом матче группового раунда одержала крупную победу на Азиаде, передаёт BaigeNews.kz.

Наши спортсменки, продолжающие борьбу за медаль Азиатских игр-2025, встретились с командой из Таиланда.

Противостояние завершилось уверенной победой Казахстана со счётом 9:1.

Теперь в активе сборной четыре победы и три поражения. 13 февраля команда сыграет против Гонконга.