Женская команда Казахстана по керлингу разгромила Таиланд на Азиаде
Теперь в активе сборной четыре победы и три поражения.
Сегодня, 19:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
109Фото: НОК РК
Женская команда Казахстана по керлингу в седьмом матче группового раунда одержала крупную победу на Азиаде, передаёт BaigeNews.kz.
Наши спортсменки, продолжающие борьбу за медаль Азиатских игр-2025, встретились с командой из Таиланда.
Противостояние завершилось уверенной победой Казахстана со счётом 9:1.
Теперь в активе сборной четыре победы и три поражения. 13 февраля команда сыграет против Гонконга.