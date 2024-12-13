Женская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках третьего раунда олимпийской квалификации в Пьештяни (Словакия). На льду нашим спортсменкам противостояли хозяйки льда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Встреча завершилась победой казахстанок со счётом 3:0.

Для нашей сборной эта победа стала первой на турнире. В стартовой игре в группе D Казахстан уступил Словакии.

Следующий матч казахстанки проведут против Исландии.

В финальную часть квалификации пройдёт команда, которая займёт первое место в группе.