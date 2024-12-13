Женская команда Казахстана по хоккею победила в матче олимпийского отбора
Следующий матч казахстанки проведут против Исландии.
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
135Фото: olympic.kz
Женская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках третьего раунда олимпийской квалификации в Пьештяни (Словакия). На льду нашим спортсменкам противостояли хозяйки льда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Встреча завершилась победой казахстанок со счётом 3:0.
Для нашей сборной эта победа стала первой на турнире. В стартовой игре в группе D Казахстан уступил Словакии.
Следующий матч казахстанки проведут против Исландии.
В финальную часть квалификации пройдёт команда, которая займёт первое место в группе.
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