  • 13 Декабря, 23:04
  • BAIGENEWS

Женская команда Казахстана по хоккею победила в матче олимпийского отбора

Следующий матч казахстанки проведут против Исландии.

Сегодня, 21:41
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
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Фото: olympic.kz

Женская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках третьего раунда олимпийской квалификации в Пьештяни (Словакия). На льду нашим спортсменкам противостояли хозяйки льда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Встреча завершилась победой казахстанок со счётом 3:0.

Для нашей сборной эта победа стала первой на турнире. В стартовой игре в группе D Казахстан уступил Словакии.

Следующий матч казахстанки проведут против Исландии.

В финальную часть квалификации пройдёт команда, которая займёт первое место в группе. 

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