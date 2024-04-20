Женская борьба: ещё одна казахстанка не смогла квалифицироваться на Олимпиаду
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
126Фото: olympic.kz
Казахстанка Жулдыз Эшимова не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 на отборочном турнире в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Жулдыз потерпела поражение в полуфинале весовой категории до 53 килограммов.
Путёвки ее лишила Хе Ген Че из Северной Кореи.
Отметим, что квоту на турнире получают победители полуфинальных схваток.
Ранее не смогла пройти отбор и Лаура Ганикызы, выступавшая в весе 50 килограммов.
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