  • 20 Апреля, 20:24
  • BAIGENEWS

Женская борьба: ещё одна казахстанка не смогла квалифицироваться на Олимпиаду

Сегодня, 19:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
126
Фото: olympic.kz

Казахстанка Жулдыз Эшимова не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 на отборочном турнире в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Жулдыз потерпела поражение в полуфинале весовой категории до 53 килограммов.

Путёвки ее лишила Хе Ген Че из Северной Кореи.

Отметим, что квоту на турнире получают победители полуфинальных схваток.

Ранее не смогла пройти отбор и Лаура Ганикызы, выступавшая в весе 50 килограммов.

Самое читаемое

Наверх