Женская борьба: ещё одна казахстанка не смогла квалифицироваться на Олимпиаду

Казахстанка Жулдыз Эшимова не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 на отборочном турнире в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Жулдыз потерпела поражение в полуфинале весовой категории до 53 килограммов.

Путёвки ее лишила Хе Ген Че из Северной Кореи.

Отметим, что квоту на турнире получают победители полуфинальных схваток.

Ранее не смогла пройти отбор и Лаура Ганикызы, выступавшая в весе 50 килограммов.