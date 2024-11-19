Женщины в сфере бизнеса имеют огромный потенциал - Эльвира Азимова

В Астане проходит бизнес-форум женщин-предпринимателей тюркских государств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В мероприятии принимают участие порядка 200 участниц из стран Центрально-Азиатского региона, включая членов правительств, депутатов, представителей международных организаций и финансовых институтов.

Открывая работу бизнес-форума, председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова отметила, что для развития государства и общества важно, чтобы все сферы были сбалансированы и гармонично развивались.

"Бизнес-сообщество - это отдельная среда, но тем не менее партнёрство "государство - бизнес-сообщество" очень важно. Поскольку каждый из них делает свой вклад в развитие общественных ценностей, устойчивое развитие государства. Здесь очень важно понимать цели и возможности каждого. Моё мнение - женщины в сфере бизнеса имеют огромный потенциал", - сказала Азимова.

Она добавила, что женщины также как и мужчины в сфере бизнеса хотят того, чтобы законодательство было устойчивым, стабильным, чтобы все возможные изменения, инициативы, нацеленные на введение новых обязательств, новых моделей экономического развития, имели здоровые и взвешенные правовые рамки и контуры.

"Поэтому присутствие правового сообщества на площадке женского бизнеса очень важно, чтобы женщины могли использовать свой потенциал в сфере бизнеса на продвижение законодательных инициатив, которые, по их мнению, могут принести положительные последствия для развития государства", - сказала председатель Конституционного суда Казахстана.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев направил видеообращение, в котором отметил, что Казахстан является лидером по улучшению позиции женщин в экономике страны. В нашей стране 48% трудоустроенного населения – это женщины. 49% малых и средних компаний страны находятся под руководством женщин, а в сфере частного предпринимательства их доля достигла 59%.

"Министерство торговли и интеграции проводит поддержку с целью вовлечения женщин в бизнес. Например, из более чем 3 тысяч участников, обучавшихся в школе экспортеров "QazTradeAcademy", 56% - женщины. Академия помогает развивать экспортные навыки и способствует выходу на мировой рынок. Женщины-предприниматели также активно участвуют в программе электронной коммерции. 50 женщин-предпринимателей совершили продажу за 500 тысяч долларов США", - сказал министр.

В рамках форума казахстанская сторона предложила уникальную инициативу для бизнеса тюркских стран.

Председатель Совета женщин-предпринимателей тюркских государств при Союзе торгово-промышленных палат тюркских стран Ляззат Рамазанова рассказала, что платформа Turkic Business Hub направлена на улучшение цифровой подготовки, обеспечение прозрачных бизнес-процессов и развитие интеграции между странами.

Платформа будет включать единую цифровую экосистему для предпринимателей, образовательные и консультационные программы, систему менторства и обмена опытом, платформу для электронной торговли и доступа к финансированию.

Предполагается, что запуск Turkic Business Hub приведёт к увеличению товарооборота между странами уже в первые 2-3 года и позволит запустить более 100 совместных инициатив.

Участники форума обсудили стратегические вопросы развития женского предпринимательства в тюркском мире, а также инициативы Казахстана, как председателя Комитета женщин-предпринимателей тюркских стран в 2024 году. Итогом мероприятия стало подписание соглашений о развитии региональных бизнес-проектов.