По данным статистики, численность женщин в Казахстане на данный момент составляет 10 381 377 человек, что составляет 51,1% от общей численности населения страны. За последние десять лет численность женщин увеличилась на 15,2%, передаёт BaigeNews.kz.

Из них 64,4% женщин проживают в городах, а 35,6% — в сельской местности. Среди регионов, лидером по численности женского населения является Алматы, где проживает 1,2 млн женщин. На втором месте находится Туркестанская область с 1 млн женщин, а третье место занимает Астана с 803 тыс представительниц прекрасного пола.

За последние десять лет в столице наблюдается самый высокий прирост женского населения — на 82,1%. В Алматы рост составил 37,5%, а в Мангистауской области — 32,5%.

Если разделить женщин по возрастным категориям, то 3,3 млн девушек младше 18 лет, 5,3 млн женщин в возрасте от 18 до 60 лет и 1,7 млн женщин старше 60 лет. Средний возраст женского населения Казахстана составляет 34,1 года.

На сегодня 4,4 млн женщин трудятся в различных сферах, среди которых преобладают образование, торговля и здравоохранение.