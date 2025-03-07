Согласно статистике, на платформе профессионального онлайн-обучения Skills Enbek более 60% пользователей – женщины. При этом из них завершили хотя бы один курс и получили сертификат порядка 81%, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минтруда, на 1 марта на портале зарегистрировано 527,5 тыс. пользователей, из которых 433,4 тыс. прошли обучение. Среди них женщин 62% и 61% соответственно.

Наибольшее количество обучившихся женщин проживает в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Жамбылской областях и городе Шымкент.

Средний возраст обучающихся женщин составляет 38 лет, самой младшей – 14, а самой взрослой – 78 лет. При этом есть женщины-рекодсменки, освоившие 140 и 182 курса.

Кроме того, все больше женщин записываются на курсы по рабочим профессиям. Среди самых необычных курсов, по которым проходят обучение женщины, можно отметить "Организация перевозок на автомобильном транспорте", "Обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей", "Основы сварочного производства", "Электрослесарные работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования", "Обслуживание и ремонт котельных агрегатов".

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов дали рекомендации для женщин по выбору курсов. По их словам, следует обратить внимание на такие набирающие популярность направления, как предпринимательство, IT-сфера, маркетинг, сельское хозяйство и социальное обслуживание.

Напоминаем, что платформа Skills Enbek призвана улучшить сферу онлайн-обучения в Казахстане, предоставляя доступ к качественному образованию для всех, независимо от пола или социального статуса. На платформе представлено 859 курсов по различным направлениям, которые помогают гражданам приобретать новые знания и повышать квалификацию. Обучение можно проходить как через персональные компьютеры, так и через смартфон в мобильном приложении Enbek.